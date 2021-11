Tecnologias para eficiência energética no 5×5 TEC Summit

Operados de telecom, geradoras e distribuidoras de energia investem em fontes alternativas e vão debater as inovações no evento promovido pelos cinco portais especializados. O debate de energia acontece no dia 8 de dezembro.

Os principais líderes empresariais e especialistas do mercado de Energia estarão reunidos no dia 08 de dezembro no 5×5 Tec Summit 2021 para debaterem – 20 anos depois do último apagão, em 1992 – as novas tecnologias e seu impacto no segmento, que precisou se adaptar para responder à pandemia e se preparar para a crescente retomada das atividades em todos os setores em meio a uma forte escassez de chuvas, o que leva o governo a acionar as termelétricas, enquanto que a sociedade exige mais investimentos em matrizes renováveis.



A pior seca dos últimos 91 anos, o aumento constante das tarifas e a aplicação de bandeiras tarifárias acendem alerta geral, levando representantes deste mercado fortemente regulado a debaterem alternativas e medidas práticas para acelerar as inovações e aumentar a eficiência energética.



Por sua vez, a adoção de fontes de energia alternativas – como a como eólicas e solar – vem se fortalecendo no Brasil e este será um dos temas principais do 5×5 TEC Summit 2021, que acontece online de 6 a 10 de dezembro, e que irá reunir representantes das principais concessionárias, líderes empresariais e especialistas, com a finalidade de chegar ao fim do encontro com um balanço do cenário energético brasileiro e como as inovações tecnológicas podem auxiliar na redução dos riscos e elevar a capacidade nacional de entrega dos recursos energéticos necessários para manter a economia em funcionamento.

PUBLICIDADE

A tecnologia tornou-se crucial para que a sociedade superasse as dificuldades iniciais impostas pela pandemia de Covid-19. Diversos estudos constataram que a súbita necessidade de reação das organizações ao impacto da paralisação da maioria das atividades econômicas fez com que a inovação se tornasse a palavra-chave para que uma atividade econômica não ficasse pelo caminho. O impacto da pandemia foi devastador: perda de empregos, fechamentos de empresas, aumento das desigualdades sociais de uma lado, e, para boa parte da população restou o trabalho remoto, em casa, em meio a enormes dificuldades de acesso a produtos e serviços. O

Operadoras de telecom investem em fontes alternativas de energia e querem gerar até 80% da energia de baixa tensão consumida por seus prédios, antenas, lojas e equipamentos. Foram convidados para revelar os motivos pelos quais as operadoras de telecomunicação estão investindo em fontes alternativas de energia, mostrando suas estratégias. Está confirmada a participação de Adilson Gadelha, Diretor Adjunto de Controladoria da Um Telecom; Eduardo Ricotta, Presidente da Vestas na América Latina; e Hamilton Silva, Diretor de Infraestrutura da Claro.



Concessionárias de Energia e Inovação Aberta – Dirigentes das principais concessionárias foram convidados para debaterem as inovações tecnológicas no setor e revelarem como as novidades estão beneficiando os consumidores e como a população vem contribuindo para o consumo consciente de energia. Para este tema foram convidados Danilo Barbosa, VP Executivo Way2; Eduardo Kodama, Líder de Vendas de Power & Utilities no time de AWS Setor Público; Paulo Silas Fernandes, SiDi (Instituto de Ciência e Tecnologia) e Rosario Zaccaria, Head of Infrastructure and Networks São Paulo da Enel. Para completar os debates, serão abordados temas sensíveis à melhoria da produtividade das empresas e como o setor está atuando para reduzir a inadimplência, que sofreu forte elevação durante a pandemia.

Mudanças na iluminação pública. Este é um tema que afeta todas as cidades que pretendem marchar rumo às Smart Cities e que coloca em pauta as novas alternativas para a iluminação pública e os caminhos abertos com a expansão da Internet das Coisas (IoT). A iluminação pública é vital para que as cidades possam garantir maior qualidade de vida aos seus moradores. Para tratar deste tema foram convidados Luca Siqueira – Diretor de Tecnologia da ABCIP; e Vilcen Soave, Diretor Comercial da Signify.

O 5X5 Tec Summit 2021 reservou também uma agenda para os Keynote Speakers, que apresentarão suas análises sobre as expectativas para a produtividade sobre o setor de Energia. São eles: Eduardo Kodama, Líder de vendas de Power & Utilities no time de AWS Setor Público; e Nelson Stanisci, Gerente de soluções – Huawei Digital Power.

O impacto das tecnologias nos setores de Energia, Entretenimento, Financeiro, Governo e Saúde

Além do setor de Energia, o 5×5 Tec Summit 2021 também vai debater outros setores importantes da economia: Entretenimento, Financeiro, Governo e Saúde e já tem a confirmação da participação do Secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert, do Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU, Aroldo Cedraz; Secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho, do Superintendente da Prodesp, Rodrigo Mauro Ruiz de Matos, do Diretor do ITS-RJ – Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS), Carlos Affonso de Souza, além de outras lideranças empresas e representativas setores da Energia, Entretenimento Financeiro, Governo e Saúde.

As inscrições para o 5×5 TEC Summit são gratuitas podem ser feitas na página do evento, que também oferece a programação completa em https://www.5x5tecsummit.com.br

PUBLICIDADE