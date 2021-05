TecBan e Claro lançam caixa eletrônico com 5G

O primeiro caixa com tecnologia 5G está localizado em Alphaville, região metropolitana de São Paulo, e conta com soluções da Embratel e equipamentos da Ericsson

A TecBan, a Claro, a Embratel e a Ericsson irão lançar o primeiro caixa eletrônico com tecnologia 5G da América Latina. A parceria permitirá o desenvolvimento de novas aplicações 5G, especialmente direcionadas para o mercado financeiro. O trabalho conjunto possibilitará gerir o funcionamento dos ATMs, com soluções de atendimento por videoconferência e a distribuição da tecnologia via hotspot Wi-Fi.

O projeto utilizou soluções digitais fornecidas pela Embratel, enquanto a Ericsson ficou responsável pelo desenvolvimento dos equipamentos 5G. A Claro envolveu na iniciativa o beOn Claro, hub de inovação que catalisa a co-criação das novas soluções e produtos.

O primeiro caixa eletrônico com 5G no Brasil está localizado em ambiente controlado em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo. Segundo Robert Baumgartner Junior, Diretor de TI e Telecom da TecBan, na integração com a 5G “as possibilidades são infinitas”. Os Banco24Horas com 5G podem ser pontos de mídia digital com streaming de vídeo de alta qualidade. Além disso, terá vigilância e monitoramento de vídeo dos autoatendimentos em tempo real. Também por meio de vídeos, o sistema poderá analisar o tempo de duração de determinada fila.

A TecBan, com sua operadora TBNet, pretende expandir a oferta de seus serviços para as agências das instituições financeiras e o varejo. Outra novidade é o estudo para possível uso da tecnologia 5G com realidade virtual embarcada para auxiliar técnicos de campo e vigilantes dos carros-fortes. O intuito disso é realizar a manutenção dos caixas eletrônicos e proporcionar mais segurança no transporte de valores e recarga dos terminais. (Com assessoria de imprensa)