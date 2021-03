TCU exige plano de transformação digital do governo

Foto: TCU

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou ao governo federal que apresente um projeto com cronograma para a elaboração de.Planos de Transformação Digital em órgãos da administração pública federal que ainda não disponham do instrumento.

Os responsáveis pela execução da tarefa serão a.Secretaria Especial de Modernização do Estado, da.Secretaria-Geral da.Presidência da República (SEME), e a.Secretaria de Governo Digital (SGD) do.Ministério da Economia. O prazo dado é de 90 dias.

Em relatório apresentado na quarta-feira, 3, o.Tribunal ainda revelou que até o final do ano passado havia 90 órgãos e entidades da administração federal com planos aprovados. No entanto, cerca de 100 organizações públicas não possuem o instrumento para transformação digital dos serviços, descumprindo art. 3º do.Decreto 10.332/2020.

De acordo com o ministro.Aroldo Cedraz, relator do processo, essa situação é inaceitável, visto que o desenvolvimento dos planos é essencial para o alcance da condição de país 100% digital e à consequente desburocratização das relações entre o cidadão e o.Estado. (Com assessoria de imprensa)