TCU e Economia presentes no 5×5 Tec Summit, que acontece em dezembro

O 5×5 Tec Summit terá a sua segunda edição de 06 a 10 de dezembro. O evento, organizado pelo Convergência Digital, Mobile Time, Telesíntese, Teletime e TI Inside, vai tratar do uso de TIC nas verticais Governo, Energia, Saúde, Finanças e Entretenimento. O primeiro dia será dedicado a temas sobre Governo e os painéis prometem muito debate sobre compras públicas, transformação digital da administração, uso e proteção de dados, além do uso de novas tecnologias na oferta dos serviços digitais.

A primeira exposição do dia 6 de dezembro será do secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert. O modelo de compras públicas passa por mudanças e uma das mais relevantes é como o governo vai incorporar o modelo de pagar por uso, disseminado nas empresas privadas. Heckert vai falar das mudanças realizadas ao longo de 2021 nas compras governamentais e o que virá em 2022.

O 5×5 Tec Summit também terá participação de um seleto time de convidados, entre eles, o ministro do Tribunal de Contas da União Aroldo Cedraz, o CEO da Extreme Digital Solutions, Gustavo Rabello, responsável pela orquestração da nuvem do governo federal, e Rodrigo Mauro Ruiz de Matos, superintendente da empresa de processamento de dados do Estado de São Paulo (Prodesp).

O uso de dados e a adequação à LGPD é questão de ordem nas empresas e no serviço público e para debater o momento atual no cuidado da gestão de dados, o 5X5 Tec Summit reuniu especialistas como Merched Oliveira, diretor do Datasus, principal base de dados pessoais da saúde, e de André Sucupira, encarregado de dados do Serpro, que vai contar sobre a adequação à LGPD na estatal de TI do governo federal.

