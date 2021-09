TCL traz ao Brasil smartphone 5G premiado por ser o mais acessível

O TCL 20 Pro 5G ainda não tem data de chegada nem preço no Brasil e é equipado com chipset Snapdragon, GPU Adreno 619 e Android 11

A TCL, marcas de eletrônicos, revelou hoje, 30, os smartphones da série 20 que chegam ao mercado brasileiro nas próximas semanas. Um dos celulares, o TCL 20 Pro 5G, é compatível com a quinta geração e recebeu a colocação de melhor telefone acessível no CES 2021. No entanto, a empresa não divulgou valores do lançamento no Brasil.

O TCL 20 Pro 5G é equipado com chipset Snapdragon 750G, GPU Adreno 619 e Android 11. O smartphone dispõe de 6 GB de RAM e 256 GB de memória interna, que chega até 1 TB com cartão microSD. A bateria é de 4.500 mAh.

Com display AMOLED de 6,67 polegadas, o 20 Pro 5G oferece o display Inteligente, NXTVISION 2.0, disponibilizada pela Pixelworks para mais precisão de cores. O 20 Pro 5G também reproduz HDR10 para streaming de vídeo.

O aparelho detém um arranjo de câmeras traseiras quádruplas. Isso inclui sensor principal Sony IMX, bem como lentes para ultra-wide, macro e sensores de profundidade e uma câmera frontal de 32MP habilitada para HDR. A tecnologia Backlight Selfie elimina fotos desbotadas em que o sol está atrás da pessoa ou que a luz não esta muito boa.

TCL 20B

O TCL 20B é um smartphone Android que reproduz imagens de alta resolução de 50MP. Também tem tecnologia de tela NXTVISION com 6,52 polegadas. Tem câmera traseira dupla. O aparelho traz armazenamento de 64GB e chega até 512 GB com um cartão microSD removível.

A bateria suporta até 19 horas de reprodução de vídeo e 121 horas de reprodução de música. A capacidade de carregamento rápido do carregador é de 18W, oferecendo até 50% de bateria em apenas 34 minutos.

O aparelho chegará em breve ao Brasil, país escolhido para sua estreia mundial. Nas próximas semanas, preços e datas de disponibilidade serão divulgados.

TCL 20L + e TCL 201, diversão e funções combinadas

O TCL 20L + tem bateria que dura até dois dias. Esse é um dos primeiros telefones a vir com a tecnologia Circular Polarization Display, que permite ver a tela perfeitamente usando óculos escuros. O dispositivo também vem com uma câmera de alta resolução de 64 MP.

Para completar a linha da série 20, o TCL 201 conta com tela 18:9 de cinco polegadas. Seu design curvo curvo oferece uma pegada arredondada. O aparelho também possui 1 + 32 GB de memória. (com assessoria de imprensa).