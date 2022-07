TBNet só aguarda liberação da Anatel para ligar agências bancárias com 5G

A TBNet, operadora de telecom da TecBan, está com um modem pronto, dual mode, 4G/5G SA para ser homologado pela Anatel. Assim que isso for feito, a empresa passa a conectar agências bancárias, e até os outros clientes que tem.

“É um dual chip para permitir que escolhamos as duas melhores melhores operadoras de celular em cada localidade”, conta Alexandre Coelho, gerente executivo da TBNet, em conversa com o TS.

A operadora apontou um crescimento exponencial de 2021 para 2022. Em dezembro do ano passado, atingiu a marca de 3 mil pontos ativos da solução LinkBooster TBNet para clientes externos, um aumento de 100% em relação a dezembro de 2020, quando a empresa contabilizava 1.500 pontos externos. Somente entre janeiro e maio de 2021 foram 400 novas instalações. Hoje tem 3.300 pontos externos.

“Usamos 4G no endereço fixo, como última milha. Entramos em contato com as três maiores operadoras e fazemos teste na hora. Deixamos ativado o ponto com as duas que tiverem melhor oferta de conectividade na localidade em questão”, detalha o executivo.

Possibilidades

Com o 5G chegando, Coelho já pensa em experiências para melhora das operações, por exemplo, nas ATMs. “No banco 24 horas você já tem um 0800. Imagino um atendimento em vídeo”, diz.

Em maio de 2021, a TecBan, controladora da TBNet, acertou com a Claro o lançamento do primeiro caixa eletrônico com 5G.

A TBNet, que conta com licença SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) da Anatel, não fica só na área financeira e atende grandes clientes do varejo, entre outros. “Ou qualquer um que precise de conectividade”, fala Coelho.

Mas uma das novidades futuras da empresa está mesmo no setor financeiro. “Fechamos com um banco regional – que ainda não posso dizer o nome – que é um hotspot em cima do Link Booster. Com essa tecnologia, quem está provendo consegue explorar melhor a parceria. É um produto do WiFi Hub, e pode ser vendido separadamente,”explica.

