O Conselho de Administração da Telebras, em reunião extraordinária (317ª) na manhã desta terça-feira, 25, deu posse à nova diretora Administrativo-Financeira da empresa, Tatiana Rúbia Melo Miranda. O ato de posse foi acompanhado pelo presidente Jarbas Valente e demais diretores.

A diretoria estava vaga há pouco mais de um ano e vinha sendo ocupada, interinamente, pelo diretor de Governança e Relações com Investidores, José Maria Junqueira Sampaio Meirelles. Esta é a segunda vez que uma mulher ocupa uma cadeira na Diretoria Executiva da Telebras, desde agosto de 2010, quando Loreni Fracasso Foresti esteve à frente justamente da diretoria Administrativo-Financeira por quase um ano.

Graduada em Ciências Contábeis, com especialização em Auditoria (PUC) e em Gestão e Controladoria Governamental (Omni), e cursando MBA em Relações Governamentais (FGV), Tatiana Miranda possui experiência de 14 anos nas administrações públicas estadual e federal. Destes, foram três anos dedicados à Presidência da República, com forte atuação na Secretaria Especial de Articulação Social (SEAS) como assessora técnica na Diretoria de Relações com Organizações Internacionais e Organizações da Sociedade Civil, passando a ocupar as diretorias de Relações Político-Sociais, de Participação Social e, posteriormente, a secretaria Especial Adjunta Substituta na SEAS.

Participou da elaboração da Agenda Brasil Mais Sustentável e da gestão e do desenvolvimento da plataforma de participação social do Governo Federal, ‘Participa + Brasil’. Foi chefe de gabinete da Auditoria Geral do Estado e Secretaria de Administração do Governo do Amapá.

Nova integrante no Conselho

Indicada pelo ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGISP), também foi empossada, nesta terça-feira, como membro do Conselho de Administração da Telebras, Jussara Kele Araújo Valadares, graduada em Administração Pública, Direito e Ciências Contábeis, e com pós-graduação em Direito Público. Ela ocupará a cadeira, até abril de 2024, de Ana Maria Melo Netto Oliveira, representante do então ministério da Economia, que renunciou ao mandato. (Com assessoria de imprensa)