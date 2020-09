Tanure oficializa compra da Sercomtel já de olho na Copel Telecom

O empresário Nelson Tanure assinou, nesta quinta-feira, 17, o contrato de compra da Sercomtel, como representante do fundo Bordeaux. No seu discurso, ele disse que a operadora tem alma e vai retribuir à cidade de Londrina tudo o que foi feito por ela. “Nós vamos fazer um trabalho vencedor”, disse.

Tanure, um velho conhecido do setor de telecomunicações, disse que é um veterano com investidor, fez muitos trabalhos com empresas, certa de 150 negócios de compra e venda. Ele afirmou que quer fazer de Londrina, junto com a prefeitura e a Copel, a capital do grande projeto de Agropecuária do Brasil.

Depois da assinatura do contrato, o ex-ministro das Comunicações e consultor de Tanure, Hélio Costa, afirmou que o fundo tem interesse na compra da Copel Telecom, que deverá ser vendida por no mínimo R$ 1,4 bilhão, no início do próximo ano. Márcio Tiago Arruda também falou em nome do fundo, afirmando que será criado um hub de tecnologia em Londrina, que depois será expandido para fora das fronteiras do estado.

O fundo terá de injetar R$ 130 milhões na operadora, capitalizando o ativo. Vai assumir a dívida que se aproxima de R$ 600 milhões em processos e obrigações devidas inclusive à Anatel.

Com a compra, o fundo Bordeaux deterá 97,4% do capital social da operadora londrinense. Os 2,6% das ações restantes nas mãos dos atuais sócios por R$ 4 milhões ao todo.

Segundo Hélio Costa, não há conflito de interesses na compra, por isso não vê problemas para aprovação da operação pela Anatel e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).