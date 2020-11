Tanure leva a paranaense Copel Telecom por R$ 2,395 bilhões

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Fundo do empresário já adquiriu a Sercomtel no mês de setembro, concessionária também do Paraná e instalada, como a Copel, no município de Londrina

O Bordeaux Fundo de Participações Multiestratégia, do empresário Nelson Tanure, arrematou a Copel Telecom pelo valor de R$ 2,395 bilhões, nesta segunda-feira, 9, em leilão presencial realizado na B3. O ágio foi de 70,94% sobre o preço mínimo de R$ 1,401 bilhão, por 100% das ações da operadora.

Em setembro, o fundo de Tanure arrematou a Sercomtel. Nessa operação, que já foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o fundo se comprometeu a investir R$ 130 milhões na operadora e assumiu dívida de R$ 600 milhões em processos e obrigações devidas inclusive à Anatel. Com a aquisição, o fundo Bordeaux deterá 97,4% do capital social da operadora londrinense. Os 2,6% das ações restantes nas mãos dos atuais sócios por R$ 4 milhões ao todo.

A Algar Soluções, que apresentou a melhor oferta inicial, de R$ 2,204 bilhões, apresentou oito lances no leilão, parando no valor de R$ 2,385 bilhões, R$ 10 milhões a menos que a oferta do Bordeaux Fundo.

PUBLICIDADE

Outros dois consórcios apresentaram proposta pela Copel Telecom. Um liderado pelo BTG Pactual, no valor de R$ 1,750 bilhão e o outro, liderado pela Telefônica, com a proposta de R$ 1,402 bilhão. Ambos foram desclassificados para o leilão presencial, já que o edital previa diferenças de valores de 15% para continuar competindo.

A Copel Telecom tem 36 mil km de rede de fibra óptica, cobrindo os 399 municípios do estado. O processo de homologação acontecerá nas próximas semanas, antes da assinatura do contrato. A previsão da conclusão da operação é para o primeiro semestre de 2021, depois da aprovação da Anatel e do Cade.