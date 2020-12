Tanure assume Copel Telecom até maio de 2021

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A estimativa é do presidente da holding Copel, que vendeu o ativo por R$ 2,4 bilhões

À frente de fundo Bordeaux, o empresário Nelson Tanure deve protocolar na Anatel, até o final de dezembro, o contrato de compra da Copel Telecom, realizado em leilão em novembro passado, por R$ 2,4 bilhões quando pagou ágio de R$ 1 bilhão.

O novo dono assumirá a estatal privatizada, em definitivo, em abril ou maio de 2021, após um período de transição, informou hoje, 8, o presidente do Copel, Daniel Slaviero, durante entrevista evento online 5×5 TEC Summit.

“É investidor do setor de telecomunicações e de várias outras empresas em outros momentos, como petróleo e gás também”, disse o presidente da holding Copel. “[Tanure] Vai executar o plano de transição e o plano de investimentos da empresa”, acrescentou.

Conhecido por adquirir empresas em dificuldades, em outubro, Tanure já havia adquirido outra estatal do setor de telecomunicações, a Sercomtel, de Londrina (PR), por R$ 130 milhões, também em leilão. A ideia do empresário é montar um polo de tecnologia de telecomunicações no Paraná.

Ambiente hostil

Ao ser questionado sobre a privatização da empresa estadual de telecomunicações, Slaviero declarou que “esse ambiente de telecom é um ambiente hostil para uma empresa estatal. “Tanto isso é verdade que a Copel Telecom é a última estatal do setor a ser privatizada no Brasil. A penúltima foi a Sercomtel”, exemplificou.

Para Slaviero, o êxito na venda da estatal por elevado ágio ocorreu em boa parte pelo fato de envolver “um belo de um ativo”, inclusive com 35 mil km de fibra óptica, e por ser um momento de juros baixos em que se busca investir em ativos de qualidade. “Foi uma combinação de um bom ativo e bastante trabalho e um pouco de sorte de ter conseguido encontrar essa combinação de fatores”, avaliou.

