TAC da TIM tem novas metas de qualidade

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Como resultado de revisão do TAC, TIM deverá tirar nota 8 no índice de qualidade percebida elaborado pela Anatel – segunda maior nota possível -, até o final de 2024

A Anatel concordou em mudar os critérios de qualidade mínima de serviço que a TIM deverá ter ao fim de 2024. A alteração foi negociada como aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a operadora e o regulador em 2020.

PUBLICIDADE

Pelo novo acordo, a empresa deverá atingir o conceito “satisfeito” entre seus clientes até o final da vigência do TAC. Esta é a segunda nota mais alta existente no índice de qualidade percebida (IQP) criado pela Anatel em novembro de 2021. Em termos numéricos, a empresa assume a obrigação de atingir nota 8 no índice.

A mudança acontece justamente porque, desde a assinatura do TAC, houve mudança no Regulamento de Qualidade para transformar os índices em conceitos mais amigáveis ao consumidor final.

O relator do processo foi o conselheiro Vicente Aquino. Seu voto foi aprovado por unanimidade na reunião do dia 1º de setembro.

Além de atualizar a métrica de qualidade, Aquino rechaçou pedido da TIM para reduzir multas aplicáveis caso os compromissos do TAC não sejam alcançados.

A operadora pediu para baixar a multa de R$ 31,95 milhões para R$ 15,97 milhões caso não alcance o IQP nacionalmente.

Para Aquino, o TAC da TIM precisa ser coerente com outros firmados pela agência, como aquele assinado com a Telefônica. Se acatada a proposta da rival, a possível multa será menor.

O relator lembra ainda que o valor da multa está em linha com o valor determinado pelo TAC para a empresa investir na melhoria de qualidade, que é R$ 95,84 milhões no primeiro ano de vigência do termo.

O TAC da TIM

O acordo foi assinado em junho de 2020 e converteu R$ 639 milhões em multas recebidas pela empresa em obrigação de fazer. Além disso, a empresa assumiu obrigações adicionais de R$ 386 milhões.

Além da correção de condutas que motivaram as multas que deram origem à negociação de TAC, a TIM deverá promover a melhoria dos serviços prestados em diversas regiões. Para tanto, diversos tipos de compromissos foram estabelecidos, como:

a) realizar a oferta do sinal da quarta geração de internet móvel para 449 municípios ainda não atendidos pela TIM;

b) levar fibra ótica para 238 municípios;

c) ampliar a oferta de sinal 4G utilizando a faixa de 700 MHz em 1.388 municípios;

d) levar banda larga móvel com tecnologia 4G a 350 municípios ou distritos com menos de 30 mil habitantes.

O andamento da entrega das obrigações pode ser acompanhado aqui.

PUBLICIDADE