T-mobile e Starlink anunciam parceria para conexão móvel

T-Mobile e Starlink anunciaram uma parceria para fornecer conexão móvel via satélite. O plano, chamado de Coverage Above and Beyond (Para além da cobertura) tem previsão de início até o final de 2023.

A rede sem fio usará os satélites de baixa órbita da SpaceX e o espectro de banda média da T-Mobile. A expectativa é proporcionar conectividade em todas as áreas sem cobertura nos Estados Unidos.

Em nota à imprensa, a operadora norte-americana afirma que se compromete a oferecer roaming recíproco aos provedores parceiros, e que o objetivo é “expandir a Coverage Above and Beyond globalmente, em um convite aberto para as operadoras do mundo colaborarem para uma conectividade verdadeiramente global”.

“A indústria sem fio tem lutado para cobrir essas áreas [sem sinal de rede] com a tecnologia móvel tradicional, na maioria das vezes devido a restrições de uso e limites do terreno (por exemplo, montanhas, desertos, entre outros). Nessas áreas, as pessoas estão desconectadas ou pagam taxas exorbitantes para carregar um telefone via satélite”, critica a T-Mobile em nota.

O anúncio da parceria ocorreu em cerimônia nas instalações da SpaceX, no Texas, nesta quinta-feira, 25.

Conexão gradual

De acordo com a programação divulgada, a implementação do plano é gradual, começando com a viabilidade de mensagens de texto e aplicativos de mensagem e depois ampliar para cobertura de voz e dados.

Em postagem no Twitter, Elon Musk destacou que não se trata de uma rede de alta velocidade, mas que será o suficiente para proporcionar comunicação.

Note, connectivity will be 2 to 4 Mbits per cell zone, so will work great for texting & voice calls, but not high bandwidth — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022

Inicialmente, todas as regiões consideradas remotas nos Estados Unidos devem ser beneficiadas, segundo T-Mobile e Starlink, incluindo parte do Alasca e a ilha de Porto Rico.

