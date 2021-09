Susep mantém início do Open Insurance para 15 de dezembro

A despeito dos sucessivos adiamentos do Open Banking, a Superintendência de Seguros Privados (Susep), não acredita que haverá postergações no Open Finance. De acordo com a autarquia, o setor de seguros tem todas as condições e recursos operacionais e tecnológicos para entregar o Open Insurance nos prazos estabelecidos nas normas.

PUBLICIDADE

O cronograma do Open Insurance prevê três entregas principais. A abertura de dados não pessoais ou dados públicos terá início em 15/12/2021. Até 01/09/2022 está previsto o início do compartilhamento de dados pessoais, incluindo dados cadastrais e dados de contratos, que dependem inteiramente do consentimento do consumidor. Até o dia 01/12/2022, será iniciado o compartilhamento de serviços, que também dependem inteiramente do consentimento do consumidor.

Leia mais informações no Digital Money Informe