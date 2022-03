Surgem interessados na compra da Sigfox

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Nove compradores apresentaram interesse na compra da Sigfox. A empresa francesa, conhecida por sua rede 0G, foi colocada em liquidação judicial no início do ano.

Dos nove interessados na compra, três são fabricantes, entre eles Heliot Europe e Unabiz. O primeiro já utiliza a Sigfox no Oriente Médio; e o outro opera com a rede que está à venda em Cingapura, Taiwan e Hong Kong.

O terceiro fabricante que está de olho na empresa fundada na cidade de Labège (perto de Toulouse) é a Actility, concorrente francesa apoiada pela Orange, mas que usa LoRa, outra rede 0G.

Outras ofertas vêm do Buffet Investment Services Consortium e Greybull Capital, Oteis France, Zekat e Sentiens, esta uma empresa de uma ex-Sigfox.

Mais ofertas

Além disso, outras sete ofertas teriam sido apresentadas, o que, portanto, assegura um futuro para a Sigfox. O grande número de interessados também permitirá à empresa competir para obter uma oferta com boas condições para aquisições financeiras, sociais e industriais, especialmente porque o mercado estaria mais maduro hoje do que quando a empresa foi lançada, segundo seu gerente, Jeremy Prince.

“Alcançamos assim um mercado de centenas de milhares ou mesmo milhões de objetos conectados. Além disso, com pedidos de sobriedade, as redes 0G estão em alta, o que permitiria à empresa se recuperar com um bom comprador”, disse Prince.

O processo de compra da Sigfox ainda está em andamento e o comprador deve ser nomeado nas próximas semanas.

Diferencial

A Sigfox foi criada em 2010 e se tornou um dos mais conhecidos fornecedores de tecnologia e soluções em IoT. Tinha como diferencial um serviço de baixo custo e baixo consumo de energia, lançado antes de outros fabricantes chegarem a um acordo em torno de padrões LPWA (de ampla cobertura e baixo consumo energético).

A empresa tem, atualmente, 250 funcionários, que deverão ser absorvidos pelo futuro comprador. Parte destes funcionários estão em escritório da empresa localizado em São Paulo.

