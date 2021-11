A Surf Telecom, operadora White Label, está focada em oferecer serviços financeiros para as classes C e D. Lançou o microcrédito simples e fácil, no qual o desconto no empréstimo é feito na conta de energia elétrica. “ Todos os brasileiros têm celular, mas apenas 40 milhões usam o sistema financeiro, e muito pouco”, diz Tatiana e Live do Tele.Síntese

