Surf Telecom e Uber criam chip para famílias de motoristas

Parceria entre Surf Telecom e Uber, um plano de telefonia para motoristas estende as vantagens também para suas famílias. O Uber Chip Família possibilita que os descontos exclusivos para condutores de veículos beneficiem também seus dependentes.

O Uber Chip Família permite que os benefícios do plano sejam estendidos para até cinco chips (um titular e quatro familiares). Os dependentes recebem o mesmo desconto que o motorista, de acordo com sua categoria no Uber Pro, o programa de vantagens dos parceiros da Uber.

Segundo os criadores do plano, com o Uber Chip Família a economia pode chegar até 40%, tanto na compra dos chips quanto nas suas recargas. No plano Diamante trimestral, por exemplo, o usuário paga apenas R$ 30 por mês, o que representa uma economia de R$ 240 por ano.

Navegação

O plano pré-pago oferece navegação ilimitada nos aplicativos mais usados pelos motoristas parceiros, como o Uber Driver e Waze. O assinante tem direito a até 12GB por mês de internet, ligações ilimitadas e acesso ilimitado sem desconto do plano de franquia a aplicativos como o WhatsApp.

O contrato pode ser feito em período mensal ou trimestral. O assinante pode pagar em até três parcelas mensais, usando cartão de crédito, cartão de débito, pré-pago ou boleto bancário.

A parceria

O Uber Chip marcou uma parceria entre Surf Telecom e a Uber que teve início em 2021. A solução de telefonia móvel pensada para motoristas e entregadores parceiros do aplicativo hoje já aparece em todas as cidades onde o serviço da Uber está presente.

