Surf Tech e Rumo vão implantar fibra em 14 mil Km de ferrovia

A Surf Tech acaba de firmar parceria com a Rumo para a implantação de uma rede de fibra óptica em ferrovia com foco em 5G. O projeto tem potencial para chegar a cobrir os 14 mil quilômetros de trilhos administrados pela concessionária. O objetivo é levar conectividade para municípios presentes nos nove estados brasileiros cortados pela malha sob concessão da empresa. Inicialmente, o projeto prevê o investimento de R$ 1,5 bilhão, que será captado via emissão de debêntures pela Surf Tech. A participação da Rumo se dá por meio da cessão do direito de implantação da fibra ótica na extensão da faixa de domínio de suas ferrovias.

A rede foi projetada com capacidade para tráfego de até de 1 Exabps – ou seja, cerca de um bilhão de Gpbs. Isso significa que a rede pode ser um milhão de vezes mais potente do que um cabo submarino que conecta o Brasil aos Estados Unidos. “O ecossistema advindo da implantação do 5G no Brasil e no mundo vai muito além do que o 4G proporciona, seus benefícios são transformadores para a sociedade”, explica o fundador da Surf Tech, Yon Moreira.

Os mais de 500 municípios que hoje são cortados pelos trilhos administrados pela Rumo serão beneficiados principalmente com a possibilidade de acesso à internet com velocidade e qualidade. Este serviço, que será viável a partir da implementação conduzida pela Surf Tech, fará com que setores como logística, saúde e educação tenham ganhos de capacidade e desenvolvimento por meio da conexão que o 5G proporcionará.

“Esta parceria representa um marco para a infraestrutura do País e traz bons frutos a todos os envolvidos, tanto para empresas quanto para os cidadãos que serão amplamente beneficiados pela transformação proporcionada pelo 5G”, afirma o gerente executivo consultivo da Rumo, Renato Caldo. “Tanto a Rumo quanto a Surf Tech estão empenhadas em unir esforços para deixar um legado perene para a sociedade”. A Rumo é a maior concessionária de ferrovias do país.

