Sumicity lança plano de 1 Gbps

A provedora de comunicação Sumicity lançou hoje, 13, um plano baseado completamente em fibra óptica, o Giga Conexão. O plano de 1 Giga está disponível em cerca de 70 municípios dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

O pacote prevê velocidades de até 920 Mbps de download e 460 Mbps de upload. A Giga Conexão inclui curadoria de aplicativos, como o Qualifica (aplicativo de qualificação profissional e desenvolvimento pessoal), Bit Trainers (atividade física), Revistas Já! (revistas), Paramount+ (streaming) e Mumo (rádio).

A Sumicity surgiu em 2004 na região serrana do Rio e opera 100% em fibra óptica. Hoje, sua rede conecta 1,5 milhão de pessoas em 400 mil residências. Entre as cidades que a operadora atua estão Grande Vitória (ES), Resende, Campos de Goytacazes, Teresópolis, Rio das Ostras (RJ) e Além Paraíba (MG). Mais recentemente a provedora iniciou sua operação no litoral norte de São Paulo.

O fundo de investimento EB Capital, o mesmo que comprou a Mob Telecom, controla a Sumicity desde 2019. Na época do negócio, a provedora contava com 100 mil residências conectadas. Em entrevista, o sócio da EB Capital, Felipe Matsunaga, contou que a Sumicity foi o primeiro case de sucesso do fundo.

Em 2020, por conta da pandemia, a provedora viu seu tráfego aumentar 42%. Esse crescimento levou à aceleração na expansão da rede da Sumacity, contou o ex-CEO da Sumicity, Fábio Abreu, em evento do Tele.Síntese. A empresa tem um projeto de digitalização de sua cadeia de valores, para além das vendas, em que 35% já ocorre no meio digital. Outras áreas a tornar mais presentes na internet são atendimento, cobrança e serviços de campo.

A Sumicity também está entre as dez maiores provedores de telefonia fixa no Brasil. Apesar da queda contínua do segmento, a empresa conseguiu um pequeno crescimento na base de clientes entre agosto e setembro de 2021. A Sumicity ampliou sua base de clientes em 1,57%, alcançando 273,3 mil pessoas. (Com assessoria de imprensa)

