Sumicity apoia com doações população de Petrópolis

A provedora de internet por fibra óptica Sumicity também está implementando iniciativas para contribuir com a estabilização das famílias vítimas da maior tragédia já causada por chuvas na cidade de Petrópolis (RJ).

A empresa afirma que se solidariza com a população de Petrópolis e que vem se mobilizando para arrecadar doações.

Além da campanha, está oferecendo dois pontos de acesso com conexão à internet na cidade: um na Paróquia Santo Antônio do Alto da Serra – essencial para facilitar a comunicação entre os desalojados e desabrigados e seus parentes – e outro no Comando de Controle das Operações, temporariamente sediado no Colégio Estadual Pedro II (Centro), que está sendo utilizado para cadastrar as pessoas.

A Sumiticy também postergou os vencimentos das faturas e não será realizada a suspensão do serviço por débito neste momento para os moradores de Petrópolis.

“Atuamos em Petrópolis desde 2018 e temos um carinho muito grande pela população local, não poderíamos ter outra atitude neste momento tão triste a não ser colaborar para tentar minimizar um pouco o sofrimento das pessoas”, comenta o CEO da Sumicity, Alexandre Lovecchio.

Mobilização

Além da Sumicity, outras operadoras também implementaram medidas para contribuir com o restabelecimento da comunicação da cidade, que teve rotas de fibra e torres atingidas pelas chuvas. Oi, Claro, TIM, Vivo e Telebras enviaram equipes emergenciais ao local.

Oi e Claro distribuíram bônus de dados no celular pré-pago. A Oi também postergou cobranças no pós-pago. A Vivo e a TIM reforçaram o contingente na cidade e levou geradores adicionais de energia para manter a rede ativa. A Telebras montou quatro pontos de acesso baseados no programa Gesac, que utiliza conexão de dados em banda Ka do satélite brasileiro SGDC-1.

