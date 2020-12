Suécia anuncia retomada do leilão 5G

O anúncio da nova data ocorreu após corte administrativa de Estocolmo permitir o prosseguimento do leilão 5G mesmo sem a conclusão da ação judicial iniciada pela Huawei que contesta seu banimento das redes 5G do país

O regulador de telecomunicação sueco, Swedish Post and Telecom Agency (PTS), afirmou que irá retormar o leilão 5G no dia 19 de janeiro. O anúncio feito hoje, 18, aconteceu após o regulador conseguir a aprovação a corte para dar prosseguimento ao leilão mesmo sem uma decisão judicial final sobre a participação da Huawei como fornecedora da rede 5G.

No dia 10 de novembro, a PTS adiou pela segunda vez o leilão 5G. Isso devido à uma decisão da corte administrativa de Estocolmo que suspendeu a decisão do regulador de banir as chinesas Huawei e LTE de participar do 5G em resposta favorável à ação judicial movida pela Huawei. A decisão não foi definitiva e o processo ainda aguarda uma sentença final.

Contudo, no dia 16 deste mês a mesma corte deu aval para o prosseguimento do leilão. “A corte administrativa concede o recurso parcialmente”, declarou o tribunal se referindo ao recurso da PTS. A corte justificou a decisão afirmando que um atraso no edital 5G acarretaria na perda da competitividade para empresas do país.

Kenneth Fredriksen, vice presidente executivo da Huawei na Europa Leste Central e Região Nórdica afirmou à Reuters que é difícil entender como um bom leilão poderia acontecer. “Há um um procedimento de corte em andamento, pelo qual eu acredito que todos devem apenas esperar e ver”, afirmou.

A Suécia faz parte do conjunto de países que definiram a expulsão da chinesa no 5G. Liderados pelos Estados Unidos, esses países clamam que as fabricantes chinesas, LTE e Huawei, representam um risco a segurança de seus usuários e que poderiam entregar dados pessoais ao Partido Comunista que comanda a China. No entanto, até hoje, não existem evidências concretas que provem o envolvimento das empresas nesse tipo de prática. (Com agência internacional)