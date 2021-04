Streaming: só Disney+ cresce no Brasil no 1º trimestre de 2021

As três principais plataformas – Netflix , Prime Video e Disney+ – representavam, juntas, 68% do mercado, segundo a empresa JustWatch

A Netflix continua líder do mercado de streaming no Brasil, mas a Disney+ foi a única que apresentou crescimento, no primeiro trimestre de 2021, segundo levantamento da empresa especializada Just Watch.

As três principais plataformas – Netflix, Prime Video e Disney+ – absorvem, juntas, 68% do mercado. Esta última começou a operar em novembro de 2020. Em cinco meses, chegou a 10% de participação.

Em queda, Telecine Play e HBO GO surgem empatadas no quinto lugar, no período, com 7% cada. Claro Video registra 4% de participação no mercado, e as demais plataformas, juntas, somam 6%.

À frente de todas, Netflix teve porcentagem menor em março, mas manteve-se acima dos 30% no trimestre. Nenhuma plataforma acusou queda acentuada. A JustWatch é um guia de programação, e calcula os percentuais de mercado com base na procura por conteúdo das OTTs em sua plataforma.