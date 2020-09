Streaming da Globoplay terá pacote especial para ISP

Depois de lançar seu serviço de TV por streaming para os já assinantes, anunciado ontem, 31 de agosto, o Globoplay prevê a venda direta ao consumidor para novos assinantes em 1º de outubro e para ISPs até o final do ano, assim que forem superadas as questões técnicas. Um dessas é o acesso à TV local e outra é a questão operacional, que estão em desenvolvimento.

A oferta, chamada de Globoplay + Canais ao Vivo, virá com todos os canais de TV paga do grupo (os antigos canais Globosat), em conjunto com a TV Globo, o canal Futura e os conteúdos sob-demanda que já estavam disponíveis no Globoplay , com valor mensal de R$ 49,90. Ainda é possível comprar canais adicionais (add-on) Premiere e Combate.

Segundo informações do Grupo Globo, há todo interesse da parceria com provedores regionais, que hoje respondem por mais de 33% dos assinantes de banda larga fixa, mas é preciso superar barreiras tecnológicas ainda existentes. A intenção da emissora é ter um serviço de qualidade na ponta, e isso depende da participação das afiliadas, para divulgação do canal aberto local, da existência de CDN e qualidade da rede.