Stefanini vai crescer também com aquisições

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O grupo pretende adquirir empresas de banking e cyber segurança no Brasil e demais países da América Latina

Criada em 1987 para prestar serviços ao sistema financeiro, a Stefanini faturou R$ 4 bilhões no ano passado e com perspectivas de atingir R$ 4,8 bilhões em 2021. Hoje a empresa tem um leque diversificado de serviços e operações em 41 países. O setor financeiro ainda representa 35% de suas receitas no Brasil.

PUBLICIDADE

A Stefanini é organizada por torres de soluções. Na torre financeira estão Topaz, Orbitall Processamento, LogBank, SCM (Stefanini Capital Market) e Saque e Pague. No final do ano passado, a Stefanini adquiriu das unidades de negócio da Diebold Nixdorf Brasil, com foco na prevenção de fraude de comércio eletrônico e automação de canal.

Leia a íntegra da entrevista com o CEO, Marco Stefanini aqui.