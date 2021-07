Startups brasileiras já captaram US$ 5,2 bi este ano.

O setor das fintechs ficou em primeiro lugar, com US$ 2,4 bilhões de investimentos no primeiro semestre de 2021. No total foram 339 rodadas de aportes.

Os investimentos em startups brasileiras bateram um recorde histórico no primeiro semestre de 2021, totalizando US$ 5, 2 bilhões, 45% a mais que o total investido no ano passado, que somou US$ 3,5 bilhões. Ao todo, foram 339 rodadas, número 35% maior do que o realizado no primeiro semestre de 2020.

O setor de fintechs ficou em primeiro lugar, com US$ 2,4 bilhões de investimentos em 72 transações; seguido do real estate, com US$ 829 milhões em 11 rodadas; e reailtech, com US$ 416 milhões e 36 deals.

