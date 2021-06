Startup forma mulheres e trans em ferramentas digitais

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Já participaram dos cursos gratuitos oferecidos pela startup cerca de 800 mulheres, em mais de 25 turmas, com percentual de 96% de conclusão e quase 70% de colocação no mercado.

Entre os próximos dias 10 e 12 de junho, 180 meninas de várias partes do Brasil, com 14 a 17 anos, participarão de uma oficina que vai selecionar entre 35 e 40 adolescentes para um curso de programação front-end totalmente gratuito. A iniciativa é da startup social {reprograma} que, para essa ação, conta com o apoio da B3 social.

Essa será a segunda turma de adolescentes da {reprograma}, que tem como objetivo reduzir o gap de gênero no setor de tecnologia por meio da educação. Ainda nesta semana a startup paulista anunciará uma parceria com o Mercado Livre para oferecer 200 vagas para adolescentes em um curso sobre ferramentas digitais.

Leia a íntegra da notícia no Digital Money Inform

