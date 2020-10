Startup de telecom recebe aporte de R$3 milhões liderado pela BR Angels

A Nvoip, startup mineira de telecomunicações, anunciou ontem, 28, o recebimento de um aporte de R$3 milhões em rodada liderado pelo BR Angels Smart Network, associação nacional dedicada a investimento-anjo. O Cedro Capital e a Bossa Nova Investimentos também participaram do investimento.

A startup de telecomunicações, sediada em Juiz de Fora, fornece serviços de voz na nuvem para o setor corporativo. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) homologou a empresa como operadora de telecom.

Com o investimento, está sendo organizado um Conselho Consultivo, que contará com um representante da BR Angels Smart Network. Assim, a investidora também atuará em questões de governança, estratégia, planejamento e crescimento, conforme explicou Paulo Pontin, Board Advisor da BR Angles no Conselho da Nvoip. Segundo Pontin, “a chegada de novos drivers como o 5G só impulsionarão o crescimento de empresas como a Nvoip”.

“Ao longo dos anos, temos visto ideias muito boas desaparecerem do mercado por não conseguirem suportar a concorrência com as grandes telecoms do país. Por isso, o apoio que conseguimos neste momento é fundamental para que possamos crescer e consolidar modelos inovadores de serviço no segmento em que atuamos.”, afirmou Leandro Campos, CEO da Nvoip. (Com assessoria de imprensa)