Startup agro cria incentivos para aproximar clientes das empresas

Seedz Fidelidade utiliza inteligência de dados para auxiliar companhias a conhecerem os potenciais clientes do mercado-alvo, terem melhor relação com o seu público e incentivarem a frequências de compras

Para construir um elo entre clientes do campo e empresas a Seedz, startup independente – que não está presa a nenhuma marca exclusiva – 100% focada no agronegócio, desenvolveu uma plataforma digital de fidelidade que valoriza o relacionamento entre empresas e seus clientes. O objetivo é conhecer o cliente, saber seus hábitos e costumes para dar um atendimento customizado.

Para as empresas são inúmeros os benefícios de fazer parte da ferramenta da Seedz. Por meio dela, com a análise de dados é possível conhecer os potenciais clientes do mercado-alvo, índices de produtividade e capacidade de compra do cliente. Assim, estimula-se a sua recorrência, frequência e ticket médio de compras, aumentando Share Of Wallet (SOW), que representa o quanto de dinheiro, proporcionalmente, a companhia recebe da carteira do cliente.

Além disso, as empresas parceiras vão acessar uma base de clientes que hoje é de mais de 60 mil produtores de todo o Brasil.

Fidelidade

A Seedz Fidelidade é uma ferramenta inteligente, que foi desenvolvida em um modelo operacional muito prático para a troca de “pontos seedz” por produtos, serviços e benefícios exclusivos para a maximização da produção das fazendas. Assim, visa o relacionamento para que as empresas criem mais conexões com seus clientes, e estes por sua vez, tenham os benefícios e serviços diferenciados do programa.

Mesmo há pouco mais de dois anos no mercado, o software conta com mais de 300 companhias cadastradas de diversos segmentos do agro como: sementes, defensivos, fertilizantes, adubos, serviços financeiros, saúde e nutrição animal, máquinas, equipamentos, logística entre outras soluções

Também há grandes empresas de vendas online, entre elas: a Americanas.com, Amazon e Netshoes. Para manter toda essa estrutura em funcionamento, a Seedz tem investimento constante em tecnologia e desenvolvimento. Hoje conta com mais de 50 profissionais dedicados exclusivamente ao aperfeiçoamento das soluções digitais.

Parceria

Para se tornar uma empresa parceira da Seedz e assim gerar “seedz”, a moeda virtual, é muito simples. Basta acessar o site (https://incentivo.seedz.ag/parceria) e especificar a solução que procura para a companhia. Para aumentar suas vendas ou saber como reter os seus clientes do agro, basta acessar: (https://incentivo.seedz.ag/fidelidade). (Com assessoria de imprensa)