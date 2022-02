Preços da Starlink estão nas alturas para acesso à internet no Brasil

O acesso à internet via satélite da Starlink, do bilionário Elon Musk, está chegando ao Brasil com preços nas alturas. Os valores anunciados no país e que ainda não estão disponíveis de imediato são:

Mensalidade: R$ 530;

Equipamento (antena, fonte de energia, cabos, base e um roteador Wi-Fi): R$ 2.670;

Frete e manuseio: R$ 365;

Total: R$ 3565, sem impostos.

Com impostos, a contratação pode chegar a R$ 5.167.

A Hughes cobra pelo acesso à internet via satélite até R$ 239 por mês por 20 Giga e mais 160 Giga de bônus no período noturno (da 0h às 9h) e não cobra instalação nem pelo modem e WiFi. O plano já inclui impostos.

A subsidiária da SpaceX recebeu autorização da Anatel para prestar serviços no Brasil no final de janeiro por meio de satélites não geoestacionários até 2027. A anuência abarca 4.408 satélites de órbita baixa da empresa. As informações no site são em português e os interessados por contratar o serviço, podem fazer um pré-cadastro.

O projeto de Elon Musk é cobrir o planeta quase inteiro com conexão de alta velocidade, fornecida por meio de satélites de baixa órbitas (as exceções são Ártico e Antártida).

