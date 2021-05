Stark Bank traz o cartão de crédito as a service

O Pix responde atualmente por 25% das transações realizadas pelo Stark Bank no segmento corporativo. Como a fintech opera com APIs robustas e escaláveis para enviar e receber grandes volumes de pagamentos em tempo real, os clientes puderam usar o Pix desde o seu lançamento, em novembro do ano passado, afirma Rafael Stark, CEO e fundador do Stark Bank. A empresa está prestes a lançar um cartão corporativo com programa de pontos e recompensa.

Fundada em 2019, a Stark Bank se posiciona como uma plataforma de banking para empresas tech. Começou desenvolvendo API de transferência bancária e conta atualmente com uma interface para emissão de boletos e outra para pagamento de impostos, além de integração com alguns dos principais sistemas de gestão empresarial como ERP.

