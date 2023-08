Speedtest aponta Claro como rede 5G mais rápida

No primeiro semestre, a Claro apresentou a maior velocidade 5G tanto no Brasil quanto na América do Sul. Esse foi o resultado do Speedtest, feito pela Ookla, especialista mundial em testes e medições de desempenho de internet. Mas a operadora ainda obteve outras premiações, como a rede brasileira com melhor desempenho para vídeos e jogos e com o Wi-Fi mais estável.

De acordo com os testes de velocidade 5G, a Claro liderou com uma taxa média de download de 463.61 Mbps, de 41.02 Mbps médio de upload e latência de 14 ms. A latência média apresentada pela TIM ficou em segundo lugar com 16 ms e a Vivo registrou 22 ms.

A Oola analisou o desempenho em várias cidades mas detalhou em seu relatório em três cidades: Campinas, Brasília e Curitiba. Em Brasília, a taxa de download da Claro foi a melhor das três cidades, a Vivo e TIM tiveram seus melhores desempenhos em Curitiba.

Jogos

Levando em conta vários indicadores de jogos, a Claro obteve uma pontuação de 93.15 figurando como a operadora que oferece melhor desempenho para gaming. a Vivo teve uma pontuação de 91.40 e a TIM registrou 88,82.

O fato de ter obtido também o destaque sobre o Wi-Fi mais estável é creditado pela Claro aos esforços em aprimorar a experiência do cliente dentro de casa, incluindo a oferta de soluções como o Wi-Fi Mesh, que formam uma rede sem fio inteligente; e ainda, desde o início desse ano, 100% das vendas 1Gbps foram instaladas com Wi-Fi 6, nova geração de conexão wireless que permite maiores velocidades no Wi-Fi e mais dispositivos conectados.

A Ookla comparou mais de 29 milhões de testes de usuários (serviços fixos + móveis), realizados em aplicativos móveis Speedtest iOS e Android de todas as principais operadoras de telefonia. Mais detalhes dos testes estão disponíveis aqui