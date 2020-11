Sparkle inaugura ponto de presença em Porto Alegre

A Sparkle, braço atacadista da Telecom Italia, holding controladora da TIM Brasil, inaugurou um novo ponto de presença na cidade de Porto Alegre. Com isso, passou a ter 12 PoPs no país, em cinco cidades. Além da capital do Rio Grande do Sul, as outras unidades ficam em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador.

A empresa explica que o novo PoP (ponto de presença, na sigla em inglês), foi construído para atender a crescente demanda por tráfego IP internacional. A unidade também será usada nas ofertas de soluções de até 100 GB de transporte de dados ponto a ponto.

A unidade porto-alegrense também se conecta com a rede da Sparkle que atende nove países da América Latina: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Panamá, Peru, Porto Rico e Venezuela. Também está ligado, via rede terrestre, aos cabos submarinos Seabras-1, que vai até os Estados Unidos saindo de São Paulo, e o Curie, que também chega aos EUA, mas através do Oceano Pacífico.

No mundo, a Sparkle tem 540 mil Km de rede fibra implantada. A infraestrutura da empresa atende Europa, África, Américas e Ásia, em 34 países. (Com assessoria de imprensa)