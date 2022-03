Sparkle entra no mercado de IoT

A Sparkle, empresa de atacado do Grupo TIM, anunciou nesta terça, 8, o lançamento do IoT Global, seu serviço de conectividade da Internet das Coisas. A nova solução foi apresentada no pavilhão italiano da Expo 2020 Dubai.

IoT Global é um serviço de conectividade IoT gerenciado que permite que as empresas controlem seus ativos em vários países. A solução é baseada no uso de SIMs M2M globais capazes de se conectar a qualquer rede celular, o que significa que as empresas multinacionais não precisam ativar nenhum serviço com operadoras locais.

A IoT Global amplia o portfólio de soluções digitais corporativas da Sparkle, que inclui também MPLS, Ethernet, SD-WAN gerenciado, Cloud connect e serviços de automação Multicloud. Os produtos são próprios para conectar sites internacionais de empresas e gerenciar comunicações tanto em suas instalações internas quanto pontos externos.

A Sparkle diz ter infraestrutura de rede móvel virtualizada e nativa da nuvem distribuída em todos os continentes, e acordos de roaming com mais de 500 operadoras móveis no mundo. com tal capilaridade, diz que a solução IoT atende aplicações que exigem controle em tempo real.

A solução apresentada nesta terça é mais um exemplo da sequência de investimentos e expansão da Sparkle. Em 2020, a empresa passou a ter 12 pontos de presença no Brasil, com a inauguração de POPs em Salvador e Porto Alegre.

No ano seguinte, criou centro de conectividade no Panamá, em parceria com a Trans Ocean. Também em 2021, acertou acordo para fornecer trânsito de dados para data centers da Vero em São Paulo e no Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE