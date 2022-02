SOW Telecom lança operação móvel virtual como credenciada da Datora

O ISP SOW Telecom, de Boa Vista (Roraima), começou hoje, 1º, a oferecer serviços de telefonia móvel. A empresa utiliza os serviços do grupo Datora, que trabalha como MVNE, uma habilitadora de operadoras virtuais. O provedor já iniciou as vendas dos planos de voz, dados e SMS para pessoas físicas.

A SOW foi pioneira em campanhas de ultra velocidade de acesso no estado por meio de fibra óptica e em 2019 também foi a primeira empresa e única de Roraima a oferecer aos seus usuários vídeo sob demanda (VOD). Desde 2020 oferece TV por assinatura com mais de 120 canais fechados sobre IP, com gravação de conteúdo e canais que podem ser assistidos nos smartphones.

Com quase 1.500 clientes atendidos com serviços de Banda Larga, vai utilizar a rede da Datora, que oferece banda larga móvel 4G, serviços de voz e SMS com cobertura em todo o território nacional.

Segundo a empresa, o objetivo da entrada no novo mercado é ampliar a oferta aos clientes locais, aproveitando o engajamento direto que possui. A opção por se tornar uma operadora virtual credenciada também se deve à facilidade de não precisar se preocupar com rede e contratos de roaming.

“Nossa expectativa é oferecer para os consumidores de Roraima ainda mais serviços, já nos preparando para as amplas oportunidades de atender, além das pessoas físicas, empresas, que irão se beneficiar do 5G para utilizar a Internet das Coisas (IoT) e Machine to Machine (M2M) em seus negócios, avalia Emerson Brito, fundador e CEO da SOW.

Datora tem rede própria e acordo industrial com a TIM, para uso da rede da companhia. Juntamente com a Arquia, tema até o momento a maioria dos seus acessos móveis baseados na tecnologia 2G. Pelo acordo com a TIM, utiliza também 4G e, futuramente, o 5G. A empresa chegou a participar do leilão 5G, no qual apresentou lance por um lote de espectro na faixa de 700 MHz, mas outra oferta maior, da Winity, levou a licença. (Com assessoria de imprensa)

