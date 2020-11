Sony lança hoje o PS5 no Brasil

A Sony Interactive Entertainment começou a vender hoje, 19, oficialmente no Brasil seu novo console de jogos eletrônicos, o PlayStation 5, ou simplesmente PS5. As vendas também começaram nos demais países da América do Sul, Europa, Oriente Médio, Ásia e África do Sul. Ele já estava disponível nos Estados Unidos, Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul.

O dispositivo será comercializado em duas versões: digital, sem entrada para mídia física, e Blu-ray Ultra HD, capaz de ler esse tipo de disco. O PS5 Edição Digital está disponível pelo preço recomendado de R$ 4.199. Já o PS5 com unidade de disco Blu-ray custa R$ 4.699.

Ambos os modelos PS5 oferecem as mesmas especificações, exceto pela unidade de disco. Uma estratégia diferente da Microsoft, que lançou também neste mês seu novo Xbox, em dois sabores, que diferenciam-se entre si pela potência e qualidade dos gráficos gerados.

Além de equipamentos que entregam a mesma qualidade gráfica, independente do preço, a Sony aposta ainda em um catálogo de jogos exclusivos para se manter à frente da rival norte-americana e garantir o topo das vendas de consoles de games de nova geração. Conforme o site de estatísticas Statista, até agosto, o PS4, a versão anterior, vendeu no mundo 112,96 milhões de unidades, enquanto a geração anterior do Xbox, vendeu 48,4 milhões de unidades. E o Switch, da Nintendo, vendeu 61,4 milhões.

A biblioteca de jogos do PS5 traz um nov do Homem-Aranha, o Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, uma reedição atualizada do clássico Demon’s Souls, entre outros. Até o final do ano serão lançados mais 30 jogos, como Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision), Fortnite (Epic Games), FIFA 21 (EA), NBA 2K21 (2K), Godfall (Gearbox Publishing), Watch Dogs: Legion (Ubisoft), Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft).

Para o próximo ano, a empresa já prevê o lançamento de mais jogos exclusivos derivados de franquias famosas, entre os quais Ratchet and Clank: Rift Apart, Returnal, Gran Turismo 7 e um novo God of War. A empresa não garantiu a exclusividade outros clássicos, como Final Fantasy XVI, da Square Enix, e Resident Evil Village, da Capcom. Mas afirma que negociou o lançamento antecipado para seu videogame.

Além de experiências de jogo, o PlayStation 5 também funciona como plataforma para roda aplicações de entretenimento. Funcionam nele os apps Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Netflix, Spotify, Twitch, YouTube. (Com assessoria de imprensa)