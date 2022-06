Sonda assina contrato da Infovia Digital no Mato Grosso do Sul

Integradora Sonda realizará o projeto, que levará fibra para 79 municípios do Mato Grosso do Sul, e poderá revender a capacidade para ISPs locais

A integradora Sonda assinou o contrato da Infovia Digital com o governo do Mato Grosso do Sul. A iniciativa fibra óptica a novas áreas do estado e impactará 1,7 milhões de pessoas diretamente, segundo os envolvidos.

O governo do estado pagará R$ 2,29 milhões por mês para o grupo implantar e operar a Infovia Digital em 30 anos. Por sua vez, o Consórcio Sonda Infovia Digital investirá R$ 887 milhões, sendo R$ 306 milhões para a implantação da infovia e R$ 581 milhões para manutenção e operação do projeto.

Até 2024, será implantado 7 mil quilômetros de rede de fibra óptica, interligando 79 municípios do estado, além de disponibilizar internet de alta velocidade e gratuita em 129 praças públicas – algumas já em 2023. O resultado será redundância de rede em 50 cidades e aumento da capacidade da rede local de transporte de 4 Gbps para 215 Gbps.

O consórcio poderá explorar comercialmente a capacidade não utilizada pelo estado, revendendo-a para provedores locais em todos os municípios, mediante compartilhamento de receitas com o governo.

A velocidade média de conexão nos órgãos públicos vai subir dos atuais 6 Mbps para 30 Mbps, afirmou o governador do estado, Ricardo Azambuja. Cerca de 1.500 unidades administrativas estaduais, como escolas, unidades de saúde e segurança pública receberão acesso óptico.

O acordo também contempla a construção de um Centro de Operações de Rede (COR) em Campo Grande para o videomonitoramento das praças e dos veículos que trafegam em rodovias estaduais e na capital, bem como promoverá a conexão entre as unidades administrativas, como escolas, unidades de saúde e segurança pública.

Segundo Ricardo Scheffer, CEO da Sonda Brasil, a infraestrutura de dados disponibilizada no Mato Grosso do Sul propõe levar ao estado uma realidade ainda inexistente na região.

“Proporcionar internet gratuita é levar a inclusão digital à população por meio de praças com wi-fi livre, por exemplo. O Estado também terá a possibilidade de promover projetos como o de escolas digitais, no modelo 4.0, assim como adotar a telemedicina. Além disso, a Infovia Digital pavimentará o acesso para a iniciativa privada aportar investimentos na região, o que acarretará um crescimento estruturado tanto das organizações, como do estado”, acredita Scheffer. O contrato da parceria público-privada foi firmado no último dia 14 de junho.

