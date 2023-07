A Solução Network, provedora de serviços de telecomunicação, vai manter sua parceria com a Padtec tanto para a expansão de sua capacidade de transmissão nas áreas que já atua como para garantir a extensão de sua atividade para São Paulo. Em comunicado ao mercado, a fornecedora de equipamentos informou que a presença da operadora em três estados brasileiros (Paraná e Mato Grosso do Sul, onde já está presente, e São Paulo) ampliará as redes DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) utilizando a linha de transponders

de 800 Gb/s.

Com as novas redes, a intenção da provedora é ampliar sua oferta de serviços e a base de clientes na região

em que já atua, para depois expandir sua presença para a capital paulista. “Para isso, pretendemos continuar

contando com a parceria da Padtec, que tem nos ajudado também no planejamento do investimento necessário

para atender o mercado em que atuamos”, afirma Luciano Machado, CEO da Solução Network.

No total, serão mais de 3 mil quilômetros de redes iluminadas, em três novas rotas e todas com a tecnologia da Padtec. Duas delas conectam omunicípio de Maringá, no Paraná, à cidade de São Paulo, passando pela capital Curitiba e por cidades-chaves do interior paulista. A terceira rota também parte de Maringá e se estende até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, passando por cidades como Bauru (SP) e Três Lagoas (MS).

No comunicado à CVM, a Padtec reforçou que desenvolvida e fabricada no Brasil, a linha de transponders de 800 Gb/s da Padtec permite a transmissão de altíssimas taxas de dados em redes DWDM terrestres e submarinas. “Com essa geração de transponders, os provedores otimizam sua operação, uma vez que épossível transportar mais tráfego com uma quantidade menor de equipamentos. Isso reduz o custo por bittransmitido, bem como o consumo de energia e de espaço, que são fatores críticos nos ambientes de telecomunicações”, explica Argemiro Sousa, diretor de Negócios da Padtec.

Cabo óptico

No final do ano passado, a Solução informou que para preparar o backbone óptico ligando o Paraná ao Mato Grosso do Sul houve a demanda de muita engenharia e criatividade uma vez que trata-se da travessia de um cabo óptico próprio, canalizado, feito sobre a Usina Sérgio Motta com mais de 10,2 km de comprimento na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Desde o início, a Padtec foi a parceiro do projeto.