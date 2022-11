Solução Network ilumina rede DWDM de 400 Gb/s entre PR e MS

Uma rede confiável, com alta disponibilidade e capacidade para levar serviços de internet de qualidade aos clientes distribuídos pelo interior do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Com esse objetivo, a Solução Network, provedor de serviços de telecomunicações do Paraná, está apostando na implantação de redes DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) com transponders de 800 Gb/s (até 400 Gb/s por canal óptico), que tem como diferencial a combinação de alta capacidade de transmissão de dados eficiente.

Com a nova rede que conecta os municípios de Maringá (PR) e Nova Andradina (MS) aumentando a capacidade até SP4, a intenção do provedor é ampliar a oferta de serviços e a base de clientes na região, para depois expandir sua atuação para cidades e estados vizinhos. “Para isso, pretendemos continuar ampliando nosso backbone óptico ligando o Paraná ao Mato Grosso do Sul. Esse investimento integra o planejamento dos próximos dois anos e necessário para atender o mercado em que atuamos”, afirma Luciano Machado, CEO da Solução Network.

Essa obra demandou muita engenharia e criatividade da Solução Network pois trata-se da travessia de um cabo óptico próprio, canalizado, feito sobre a Usina Sérgio Motta com mais de 10,2 km de comprimento na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta – conhecida como Porto Primavera – possui a barragem mais extensa do Brasil. Essa usina está situada no Rio Paraná, formado pela confluência de dois grandes rios: o Rio Paranaíba, que provém da Região Centro-Oeste do país; e o Rio Grande, na divisa com o Estado de Minas Gerais. Esse cabo é uma nova rota de backbone de alta capacidade ligando os estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Matheus Joaquim Cofferri, Gerente de Relacionamento com Operadoras da Solução Network, ressalta que essa rota garante um novo escoamento para o tráfego de dados, interligando três grandes estados do Sul e Sudeste e disponibilizando ao mercado de telecom um novo e seguro backbone de alta capacidade. “Há alguns anos, a Solução Network vem dedicando esforços para concluir este grande projeto de infraestrutura própria. O cabo permitirá a concretização de muitos negócios de IRU e de canais DWDM para a nossa empresa e também poderá receber demanda de terceiros que tenham interesse”, afirma Cofferri.

“Há a possibilidade de novos negócios envolvendo também canais e fibras apagadas, começando em São Paulo (SP4) até Campo Grande (MS) passando por todo o norte e noroeste do estado do Paraná e pelo sul do Mato Grosso do Sul até a capital do estado”, acrescenta o executivo.

