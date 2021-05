Solução de Reconhecimento de Fala do CPQD agora reconhece sentimentos

A solução de Reconhecimento de Fala (STT/ASR) do CPQD recebeu as funcionalidades de análise de sentimentos e identificação de gênero e faixa etária. Baseado em tecnologia de inteligência artificial produzida no Brasil, o produto é voltado para o mercado.

O recurso de análise de sentimentos permite identificar pela voz do interlocutor seu estado de ânimo. Assim, é possível definir o melhor momento para a abordagem do cliente em ações de marketing, vendas ou cobrança.

O mesmo mecanismo é utilizado para descobrir a faixa etária. A startup Trestto, especializada em agentes digitais humanizados com IA, foi a responsável pela programação desse recurso. “É uma funcionalidade com aplicação em vários segmentos, como a área de saúde por exemplo, que poderá dar atendimento prioritário a pessoas idosas a partir da identificação da sua faixa etária”, afirmou Thatianne Mosimann, responsável pelo portfólio Interação Inteligente.

A solução de Reconhecimento de Fala, que faz parte do portfólio de Interação Inteligente, resultou de dois projetos conduzidos pela Unidade Embrapii CPQD e serão apresentados em duas lives. Os eventos estão programadas para os dias 12 e 26 de maio. O desenvolvimento da funcionalidade contou com parceria da GenNex, empresa da área de soluções de telefonia inteligente.

“Com a incorporação das novas funcionalidades, a intenção é melhorar ainda mais a experiência do cliente, por meio de um atendimento personalizado e adequado ao seu perfil”, afirmou Thatianne Mosimann.

Outra solução, o Stressômetro, produzida pela Atento, possui uma função similar. Por meio de uma análise do tom de voz, tempo de silêncio e análise semântica do cliente a solução descobre o nível de estresse do cliente. (Com assessoria de imprensa)