Solução de RAN da Nokia reduz custos com rede 5G

Empresa vai mostrar no MWC 22 a Intelligent RAN Operations, uma solução criada para, segundo diz, ajudar as operadoras móveis a manter os custos baixos com gerenciamento de rede 5G

Uma das atrações que a Nokia vai mostrar no Mobile World Congress 22 (MWC 22), que começa na próxima semana, em Barcelona, é a Intelligent RAN Operations. Trata-se de uma solução criada para, segundo a empresa, ajudar as operadoras móveis a manter os custos baixos com gerenciamento de rede 5G.

De acordo com a Nokia, a IRO reduz o consumo de energia da estação base em até 15% sem comprometer a experiência do usuário final, e melhora a eficiência operacional em até 80%, de acordo com as avaliações dos clientes da marca.

Ainda segundo a empresa finlandesa, a estrutura e seus produtos subjacentes permitem que as operadoras móveis aumentem a qualidade, a eficiência e a experiência do assinante da rede 5G, ao mesmo tempo em que reduzem os custos operacionais, o consumo de energia e as emissões de CO2.

A Nokia, que no início deste mês anunciou um fundo para investir em startups, lembra que a solução RAN se enquadra exatamente no posicionamento da empresa, que “estabeleceu metas de sustentabilidade para reduzir seu impacto ambiental e ajudar seus clientes a fazer o mesmo”.

A empresa se comprometeu a reduzir suas emissões em 50% em suas operações e produtos em uso até 2030.

