SoftBank nomeia novo responsável pela área de Comunicação para a América Latina

O SoftBank Group anunciou hoje, 30, que Eduardo Vieira é o novo Head de Comunicações da empresa para a América Latina, com início em 1º de setembro de 2021. Vieira está baseado em São Paulo e se reportará a Marcelo Claure, COO do SoftBank Group e CEO do SoftBank Group International, e a Mark Kornblau, Head Global de Comunicações do SoftBank Group.

PUBLICIDADE

Vieira será responsável por todas as funções de comunicação externa e interna da empresa na região, liderando marketing, relações públicas, conteúdo, eventos e digital. Ele também trabalhará com as mais de 50 empresas do portfólio do SoftBank Latin America Fund para promover o alinhamento e a criação de valor em todo o ecossistema do SoftBank na região.

Vieira ingressa no SoftBank após 23 anos de carreira como jornalista, empreendedor digital e executivo. Ele foi sócio-fundador da agência de RP Ideal e mais recentemente se tornou presidente e co-CEO para a América Latina e membro do Conselho de Liderança Global da Hill+Knowlton Strategies – uma das maiores agências globais de RP – e sócio do WPP no Grupo Ideal. Anteriormente, Vieira trabalhou para os veículos de imprensa Época, Exame, Info e Gazeta Mercantil.

Vieira atua como conselheiro em várias organizações, incluindo sua posição como membro do conselho e sócio da Esfera Brasil, membro do conselho editorial e colunista da Fast Company no Brasil e membro do conselho da PRCA América Latina. É autor de “Os Bastidores da Internet”. Formado em Jornalismo pela Universidade de São Paulo, tem certificados de pós-graduação de instituições como Seoul National University (SNU), Harvard e Wharton.

A nomeação de Vieira fortalece ainda mais a equipe de liderança do SoftBank na América Latina. Em julho, Nicola Calicchio, ex-co-presidente do Conselho Global de Clientes da McKinsey, foi nomeado Diretor de Estratégia da SBGI; e em março, Alex Szapiro, ex-general manager da Amazon Brasil, foi nomeado sócio operacional e Head do Brasil para o fundo da América Latina do SoftBank.