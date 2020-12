Softbank contrata a Nokia para montar rede 5G Standalone

A Nokia anunciou hoje, 8, que foi selecionado pela SoftBank para fornecer o núcleo virtualizado da rede 5G Standalone da multinacional japonesa. Serão implementados os produtos 5G Core, um gerenciador de mobilidade na nuvem e um gateway móvel em nuvem.

Segundo a fabricante, com a nova rede virtualizada, a Softbank espera passar a vender serviços de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, banda larga fixa sem fio, videomonitoramento, análise de dados, robótica em nuvem e veículos conectados não apenas no Japão, mas em diferentes partes do mundo. As empresas não revelaram valores do negócio. (Com assessoria de imprensa)