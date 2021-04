Smartphones premium da LG receberão até três atualizações de sistema operacional

Em mais um episódio do encerramento da divisão de celulares da LG, a empresa afirmou hoje, 8, que manterá atualizado o Android de seus smartphones premium por até três iterações. A garantia das atualizações, no entanto, vale apenas para os smartphones lançados em 2019 em diante. Alguns modelos de 2020, como LG Stylo e da família K, receberão duas atualizações do sistema operacional.

Ao sua saída do mercado de celulares nesta semana, a LG declarou que também haverá um plano para garantir suporte técnico atendimento e assistência dos aparelhos. Mas não forneceu mais detalhes a respeito disso. A empresa informou que continuará a fabricar smartphones no segundo trimestre de 2020 para cumprir as obrigações contratuais com parceiros e fornecedores.

MPT ouve funcionários de fábricas terceirizadas pela LG

Após denúncia do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o Ministério Público dos Trabalhadores (MPT) marcou uma audiência para esta sexta às 14h30, a fim de discutir o futuro dos 430 empregados das fabricantes Blue Tech, Sun Tech e 3C. As três tinham como cliente apenas a LG, que passará a concentrar sua produção em Manaus e fechará a fábrica em Taubaté.

Com isso, Blue Tech, Sun Tech e 3C anunciaram o encerramento de suas atividades para até maio. A denúncia do Sindicato se baseou em alegações de ausência de negociação prévia e falta de transparência e de boa-fé, além de demissão em massa na pandemia. A entidade exige a preservação dos empregos e que a LG assuma a responsabilidade pelos funcionários das fornecedoras.

Caso as partes não cheguem a um consenso durante a audiência, o MPT poderá iniciar um inquérito para apurar a responsabilidade das empresas em relação aos funcionários. “Nesta audiência, queremos que a relação entre as quatro fábricas seja tratada de forma transparente e que se abra caminho para a preservação dos empregos e direitos”, disse o presidente do Sindicato, Weller Gonçalves.