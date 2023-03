Lançados há pouco mais de um mês, os smartphones Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra prometem entregar um desempenho com base na tecnologia 5G mais robusto do que os modelos da família S22, dispositivos imediatamente antecessores da fabricante sul-coreana.

Segundo a Ookla, responsável pela ferramenta Speedtest, serviço online de análise de métrica de desempenho de acesso à internet, pelo menos no Brasil os novos modelos top de linha da Samsung são mais eficientes ao usar a quinta geração móvel do que os predecessores.

Em um teste de um mês, o modelo S23, por exemplo, atingiu uma velocidade média de download de 459,76 Mbps, contra 431,61 Mbps do S22. Para upload, o modelo básico recém-lançado entregou uma velocidade média de 39,30 Mbps, ante 35,73 Mbps do predecessor. Ambos, no entanto, empataram em latência (30ms).

No caso do S23+, a velocidade média de download foi de 494,18 Mbps e de upload de 42,59 Mbps, taxas superiores às do S22+, que foram de 451,85 Mbps para download e de 39,42 Mbps para upload. O S23+ também venceu em latência, com uma taxa de 28ms, contra 30ms da versão anterior.

Por fim, o S23 Ultra também mostrou ser capaz de entregar um desempenho mais parrudo, com velocidades médias de download e de upload de 479,79 Mbps e 40,58 Mbps, respectivamente. A critério de comparação, as médias do S22 Ultra foram de 451,01 Mbps para download e 38,48 Mbps para upload. No que diz respeito à latência, o novo modelo foi marginalmente superior (31ms) ao antecessor (32ms).

“Os usuários brasileiros do Galaxy S22 devem considerar atualizar seu telefone se tiverem acesso [à rede] 5G”, afirma a Ookla com base nos dados do teste, ainda que reconheça que tantos as famílias S22 como S23 entregam velocidades altas no País.

Os testes foram realizados no Brasil e em outros 11 países (China, França, Alemanha, Itália, Filipinas, Polônia, África do Sul, Coreia do Sul, Tailândia, Reino Unido e Estados Unidos) no período de 17 de fevereiro a 16 de março de 2023.

É interessante notar que, em todos os mercados avaliados, apenas na Coreia do Sul as taxas de velocidade e de latência sobrepujam as registrados no Brasil. Por outro lado, todos os demais países dispõem de coberturas 5G mais extensas do que a disponível no território nacional.

Em outubro do ano passado, os smartphones da linha iPhone 14, da Apple, e Galaxy Z Fold4, da Samsung, também foram submetidos ao Speedtest.