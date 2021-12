Smart TV é o dispositivo IoT mais presente em casas brasileiras

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Segundo pesquisa do Kantar IBOPE Media, as Smart TVs estão em 66% dos domicílios brasileiros, enquanto os relógios inteligentes, em 22%

O gadget inteligente com maior presença nos lares brasileiros é a smart TV, encontrada em 69% dos domicílios. Os dados pertencem a ferramenta TG.Net, da Kantar IBOPE Media, divisão da Kantar especializada em pesquisa de mídia.

Os entrevistados também afirmam ter em casa smart watch (22%) e dispositivos inteligentes ativados por voz, como lâmpadas e alto-falantes (8%). Um estudo da IDC estima que as vendas produtos voltados para automação doméstica deverão crescer em uma média de 11,9% nos próximos anos.

Outro aparelho bastante presente são as pulseira fitness (4%). Dentro do período de um mês, 44% das pessoas usaram a smart TV ao menos uma vez. Apenas 5% apostaram em relógios inteligentes, enquanto 3% recorreram às assistentes de voz.

A pesquisa contou com as repostas de cerca de 3 mil internautas brasileiros entre julho e agosto de 2021. A ferramenta faz parte da família Target Group Index e visa abordar hábitos, opiniões, consumo de mídia, produtos e serviços, estilo de vida e características relacionados à web. (Com assessoria de imprensa)

