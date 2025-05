O congresso Smart Cities Mundi 2025 – Cidades que Inspiram será realizado no dia 28 de maio, no Centro de Convenções Bolsa do Rio, reunindo autoridades, especialistas e empresas para debater os caminhos das cidades inteligentes no Brasil. Com foco em conectividade, serviços urbanos e inclusão digital, o evento é promovido pelo Tele.Síntese e contará com painéis sobre infraestrutura crítica, políticas públicas digitais, inteligência artificial, privacidade e novos modelos de gestão urbana.

A programação contempla discussões sobre temas estruturantes como infovias, redes neutras, iluminação pública inteligente, reconhecimento facial, plataformas de engajamento cidadão e os riscos regulatórios no uso de dados sensíveis. O evento será presencial, com inscrições abertas por meio do site oficial.

Abertura terá integração metropolitana e experiência internacional

A palestra de abertura será conduzida por Mauricio Knoploch, diretor de Planejamento e Projetos do Instituto Rio Metrópole (IRM), que apresentará o projeto de integração tecnológica da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Já o keynote internacional será de Willy Müller, diretor do Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha (IAAC), com foco na experiência de Barcelona como referência global em smart cities.

Inclusão digital e privacidade no centro do debate

O painel “Cidadão no Centro – Engajamento e Inclusão Digital” trará representantes do governo federal, estadual e de operadoras regionais para discutir políticas públicas e infraestrutura para democratização da internet. Participam Hermano Tercius (Ministério das Comunicações), Alexandre Knoploch (Alerj), Francisco Forbes (PRODAM-SP) e Mauro Motoryn (Surf Telecom).

Outra discussão relevante será sobre reconhecimento facial e segurança, com a presença de Gustavo Andrade Bruzzeguez (Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD) e Marcelo Leite (Oi Soluções), analisando limites legais e responsabilidades no uso de IA para vigilância urbana.

Iluminação e resiliência como infraestrutura estratégica

O painel sobre iluminação pública inteligente reunirá executivos de empresas como Alares (Anderson Jacopetti), Telebit (Giacomo Quarta) e ABCIP (Pedro Iacovino) para debater o uso de postes como base para sensores, redes 5G e IoT em ambiente urbano. Já o encerramento do evento terá foco em cidades resilientes, com participação do prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, e executivos da Vero e da Azion.

O congresso contará ainda com o keynote “Pará Inteligente”, no qual Victor Orengel Dias, secretário da SECTET, apresentará as ações do estado para a COP 30, destacando investimentos em ciência, tecnologia e infraestrutura digital em Belém.

Serviço

Smart Cities Mundi 2025 – Cidades que Inspiram

28 de maio de 2025

Centro de Convenções Bolsa do Rio – Praça XV de Novembro, 20 – Centro, Rio de Janeiro – RJ

Inscrições aqui.