Skylane Optics do Brasil dobra faturamento em 2021

A Skylane Optics do Brasil, fornecedora de transceptores óticos, divulgou um crescimento em faturamento de 130% em 2021. As vendas da empresa corroboram o aquecimento do mercado de fibra óptica nacional. Para o próximo ano, a previsão do grupo é um crescimento maior em razão da chegada do 5G.

“O mercado foi em busca de soluções com garantia de suporte local para viabilizar seus negócios. Por termos presença em Campinas desde 2012, de onde customizamos, oferecemos suporte técnico e mantemos nosso estoque e o controle de qualidade para o mercado nacional, conseguimos ser mais competitivos frente aos concorrentes”, afirma Rudinei Santos Carapinheiro, diretor de negócios da Skylane Optics do Brasil.

A Skylane Brasil, assim como suas subsidiárias na Europa e nos Estados Unidos, foi comprada no começo do ano pelo grupo Halo Technology. O valor da operação não foi revelado. O grupo Halo é da Califórnia, mas desde 2017 tem por trás o fundo Inflexion Private Equity Partners, de Londres, que tem o objetivo de concentrar investimentos no segmento de optoeletrônica, reunindo empresas do segmento de todo o mundo em sua carteira.

