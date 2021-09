Sky troca o app Sky Play pelo Directv Go

Sky Play deixará de existir até o final do ano. No lugar, clientes da Sky devem usar a Directv Go

A operadora de TV paga por satélite Sky avisou hoje, 17, que vai desativar o Sky Play até o fim do ano. O app oferece a acesso a canais lineares e vídeo sob demanda. No lugar, será dado acesso à Directv Go, plataforma da mesma holding – a Vrio, empresa da AT&T recentemente vendida ao grupo argentino Werthein.

A partir de outubro os clientes pré com recarga ativa e pós-pago da Sky poderão usar o Directv Go. A data exata de desligamento oficial do Sky Play não foi revelada. A iniciativa implicará na indisponibilidade do app para celulares, tablets, computadores e SmarTVs.

“A SKY tem como missão levar acesso a diversão e informação de qualidade a todos os brasileiros de acordo com a necessidade e demanda de cada consumidor. Essa parceria tem o foco em ampliar esta experiência no de conteúdo, em qualquer lugar que o cliente estiver”, conta Raphael Denadai, presidente da SKY.

A Directv Go funciona em SmartTVs, computadores, smartphones (IOS e Android), tablets e dispositivos como Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Roku and Elsys Smarty. O login será realizado com as mesmas credenciais que o cliente utiliza para acessar o site Sky. Em caso de dúvida sobre o login, a empresa pode ser acionada pelo do telefone 10611.

Entre os principais benefícios para o cliente estão aumento do número de canais ao vivo nas plataformas digitais, subindo de 53 para mais de 70 canais, incluindo 26 afiliadas Globo em todo o país; e a possibilidade de acessar o conteúdo em um maior número de dispositivos. Os canais ao vivo e on demand do DIRECTV GO estarão disponíveis para o cliente SKY, sem custo adicional, com o conteúdo variando de acordo com o pacote de canais já contratados. O cliente pré-pago precisa ter uma recarga ativa para realizar o acesso.