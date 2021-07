Sky terá opção de recarga de pré-pagos em caixas eletrônicos

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Operadora fechou acordo com a TecBan, que já tem parceria similar com Claro, TIM, Vivo e Oi

A Sky e o Banco24Horas, empresa de soluções financeiras da TecBan, firmaram acordo para disponibilizar recargas dos pacotes pré-pago nos mais de 23,7 mil caixas eletrônicos do Banco24Horas, distribuídos em mais de 900 cidades do Brasil. Com isso, a Sky objetiva ampliar meios de recarga disponíveis para os consumidores.

A Sky afirma ser a primeira no mercado de TV paga a lançar o produto pré-pago. Atualmente, os clientes podem realizar as recargas, além dos pontos físicos e telefone, também em diferentes canais de atendimento digitais. Por exemplo em aplicativo, site, Whatsapp, e em carteiras digitais como Mercado Pago, Recarga Pay, Picpay.

“A ampliação dos novos pontos de recarga traz mais comodidade e relevância para os nossos consumidores. Essa iniciativa também fortalece nossa capilaridade”, disse Evandro Marchetto, diretor de produto na SKY. Já Marcos Mazzi, gerente executivo da TecBan, ressaltou que a iniciativa evidencia os investimentos em inovação para a convergência entre o meio físico e o digital.

Os caixas eletrônicos da TecBan também estão habilitados a realizar pagamentos de serviços pré-pagos das operadoras Claro, Vivo, TIM e Oi. (Com assessoria de imprensa)