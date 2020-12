Sky registra aumento de mais de 20% na recarga de produto pré-pago

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O pagamento do serviço pelo meio digital foi o que mais cresceu, alcançando 110%, com destaque para o atendimento via WhatsApp

A Sky informou hoje, 10, que registrou um crescimento de 20% nas vendas de recarga em 2020 se comparado ao ano anterior. O aumento atingiu todas as linhas do negócio Pré-pago, modelo iniciado em 2008, que inclui diferentes pacotes de programação e conteúdos Premium e Pay-per-View. Em meio a pandemia, os meios digitais para a compra de recarga cresceram 110%, se constituindo como o meio de maior crescimento.

Durante o mês de outubro, a preferência pelos meios digitais subiu ainda mais, com o aplicativo e site da Sky, e com destaque para atendimento via WhatsApp. Para efetuar o pagamento, clientes podem utilizar meios físicos ou digitais, como: telefone, aplicativo e site SKY, WhatsApp, lotéricas, estabelecimentos por meio da maquininha e carteiras digitais como Mercado Pago, Recarga Pay e Picpay.

“Acreditamos também que a ampliação dos meios digitais disponíveis para recargas foi determinante para o crescimento em todas as linhas do negócio, principalmente em um ano tão difícil e desafiador como o que enfrentamos”, comentou Evandro Marchetto, diretor de Produto Pré-pago da SKY Brasil. (Com assessoria de imprensa)