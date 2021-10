SKY libera 11 canais e pacote HBO em outubro

Clientes pós e pré-pago da operadora, com recarga ativa, terão à disposição a programação do AMC, três canais da Disney Channel, Disney Jr, Disney XD e pacote HBO com 8 canais, entre outros

A Sky vai abrir o sinal de 11 canais e pacote HBO ao longo de outubro. Clientes pós e pré-pago da operadora, com recarga ativa, terão à disposição a programação do AMC, Disney Channel, Disney Jr, Disney XD, Gloob, Gloobinho, NatGeo Kids, Nickelodeon, Nick Jr e Zoomoo Kids; e pacote HBO com 8 canais.

A programação tem estreias como “Lupita no Planeta de Gente Grande”, “Ursinho Carinhosos”, “Miraculous – As Aventuras de Ladybug”, a terceira temporada de “Succession”, “Space Jam – Um Novo Legado” e a nova temporada de “Fear The Walking Dead”.

O Disney Channel estará disponível por dez dias apenas para os usuários do pré-pago. Clientes pós-pago terão como exclusividade o acesso liberado da programação da DOGTV.

Temporadas

No dia 18 de outubro, às 22h50, estreia no AMC a sétima temporada de “Fear The Walking Dead”. O canal também abre sinal para a estreia que encerrará a história épica de “The Walking Dead World Beyond”.

Ainda no AMC, o FearFest, festival de filmes de terror, acontece de 18 a 24 de outubro. Todos esses conteúdos podem ser conferidos até o dia 24 de outubro sem custo adicional.

O sinal de oito canais do pacote HBO fica aberto entre 15 e 18 de outubro. Neste período, tem a estreia da terceira temporada de “Succession”, com o premiado ator Brian Cox; e o longa “Space Jam – Um Novo Legado”, com o astro do basquete LeBron James ao lado do coelho Pernalonga.

Infantis

Gloob e Gloobinho ficam com seus sinais abertos de 8 a 26 de outubro. Voltados ao público infantil, os canais têm como destaque, no período, episódios inéditos da quarta temporada de “Miraculous – As Aventuras de Ladybug” e o remake “Ursinhos Carinhosos – Libere A Magia”, respectivamente.

Entre 8 e 14 de outubro, Nickelodeon e Nick Jr abrem seu sinais. O primeiro tem, no dia 12, a estreia de “Club 57”.

Também no dia 12, mas no ZooMoo Kids, estreia “Lupita no Planeta de Gente Grande”, série didática que tem uma bebê astronauta como protagonista.

De 8 a 18 de outubro dá para conferir as programações de Disney XD, Disney Junior e NAT GEO, que ficam disponíveis para os clientes pós e pré-pagos.